Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive en Irlande pour participer à la cérémonie d’ouverture de la présidence irlandaise du Conseil de l’Union européenne. Zelensky prévoit également de rencontrer le Premier ministre Micheál Martin et le président du Conseil européen António Costa. IMAGES
Zelensky arrive en Irlande pour le lancement de la présidence du Conseil de l’UE
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