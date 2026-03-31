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Guerre en Iran : le crédit immobilier menacé ?

information fournie par Ecorama 31/03/2026 à 14:00

La remontée des taux français à dix ans, désormais proches de 4%, ravive les interrogations sur l’évolution du crédit immobilier. Alors que les marchés obligataires se tendent depuis le début de l’année, les banques commencent à ajuster leurs barèmes, au risque de freiner une reprise encore fragile de la production de prêts. Les explications de Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis Courtage. Ecorama du 31 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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