 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un navire escorté par les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz ? La Maison Blanche dément

information fournie par France 24 11/03/2026 à 23:01

L'imbroglio vient du secrétaire américain à l'Energie Chris Wright. Dans une publication sur son compte X, désormais supprimée, il a assuré que la marine américaine avait escorté un navire dans le détroit d'Ormuz, cette voie stratégique pour l'approvisionnement mondial du pétrole. De quoi rassurer les marchés puis de les inquiéter de nouveau quand l'information sera démentie par la Maison Blanche elle-même.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 10 mars
2

L'Australie accorde l'asile à cinq footballeuses iraniennes

information fournie par AFP 10 mars
3

Ligue des champions : Newcastle passe tout près de l'exploit face au Barça

information fournie par France 24 11 mars
4

Municipales: Jean-Michel Aulas en meeting à Lyon

information fournie par AFP 10 mars
4
5

Municipales: Jean-Michel Aulas affiche sa confiance dans un dernier meeting à Lyon

information fournie par AFP 10 mars
6

José Antonio Kast, et les "fantômes noirs" de la dictature chilienne

information fournie par France 24 11 mars
7

Municipales: Jean-Michel Aulas arrive à son meeting à Lyon

information fournie par AFP Video 11 mars
8

Liban : les lieux d'une frappe israélienne meurtrière dans l'est du pays

information fournie par AFP Video 11 mars
1

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la "phase suivante"

information fournie par AFP Video 06 mars
2

Liban: frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 06 mars
3

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
4

Guerre en Iran : pourquoi les investisseurs retournent vers les actifs américains

information fournie par Ecorama 05 mars
5

Iran: dégâts importants à Téhéran après de nouvelles frappes

information fournie par AFP Video 05 mars
6

Israël annonce une "nouvelle phase" dans sa guerre contre l'Iran

information fournie par AFP 06 mars
64
7

Cuba: le réseau électrique reconnecté, les délestages restent importants

information fournie par AFP 06 mars
8

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
1

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
2

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
3

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
4

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
5

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
6

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
7

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
8

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank