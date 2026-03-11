L'imbroglio vient du secrétaire américain à l'Energie Chris Wright. Dans une publication sur son compte X, désormais supprimée, il a assuré que la marine américaine avait escorté un navire dans le détroit d'Ormuz, cette voie stratégique pour l'approvisionnement mondial du pétrole. De quoi rassurer les marchés puis de les inquiéter de nouveau quand l'information sera démentie par la Maison Blanche elle-même.
Un navire escorté par les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz ? La Maison Blanche dément
