Guerre au Moyen-Orient : dans combien de semaines va-t-on commencer à manquer de pétrole ?

Alors que le détroit d'Ormuz est paralysé depuis trois semaines, l'approvisionnement mondial en pétrole commence à être sous pression. Avec près de 12 millions de barils par jour désormais bloqués, la question d'une pénurie, et de ses conséquences économiques, se pose. Entre délais logistiques, niveaux de stocks stratégiques et dépendance accrue de l'Asie, les économies mondiales entrent dans une zone d'incertitude. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 23 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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