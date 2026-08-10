L’Organisation Mondiale de la Santé affirme que le bilan de l’épidémie d’Ebola ne cesse de s’alourdir, tout comme le nombre d’infections. "La situation concernant Ebola, depuis trois mois maintenant, n'est pas bonne. Nous avons près de 2.000 personnes mortes. Et nous avons 4.000 personnes touchées", dit Mohamed Yakub Janabi, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, lors d’une conférence de presse à Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, épicentre de l’épidémie.
Ebola en RDC : l'OMS appelle à organiser un essai clinique avec le vaccin Ervebo
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