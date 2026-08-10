Minuscule, nocturne, verdâtre... et amatrice de café. Une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica a trouvé son habitat idéal dans les caféiers, mais est également menacée par les produits agrochimiques utilisés dans les plantations.
Nocturne et amatrice de café: une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica
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