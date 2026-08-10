Un puissant séisme meurtrier a frappé lundi l'ouest de la Colombie. De magnitude 7,4 il a secoué notamment la "région du café" et Cali, troisième ville du pays et été ressenti jusque dans la capitale Bogota.
Un puissant séisme meurtrier a frappé l'ouest de la Colombie
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