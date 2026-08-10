Des habitants de Bogota se précipitent dans les rues un puissant séisme de magnitude 6,6 selon cette institution et de magnitude 7,4 selon le service géologique des États-Unis. Le tremblement de terre frappe la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine, secouant des bâtiments à Bogota et à Quito, en Équateur. IMAGES
Des habitants de Bogota évacuent des bâtiments après un puissant séisme en Colombie
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