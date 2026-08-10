La population de Ceuta, enclave espagnole au Maroc, a manifesté pour demander l'aide de Madrid et de l'Union européenne dix jours après le déferlement de plus de 60 000 migrants sur son territoire. Sans ressources, Ceuta dépend (trop) du secteur tertiaire et essaie de se réinventer malgré un chômage qui dépasse les 22%. Mais elle continue d'attirer des milliers de jeunes marocains qui y voient une porte d'entrée vers l'Espagne et l'UE, et la promesse d'une vie meilleure.
Ceuta et son économie bancale face à un Maroc aux richesses mal distribuées
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