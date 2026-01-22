 Aller au contenu principal
Groenland : la marche arrière de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22/01/2026 à 14:10

La volte-face de Donald Trump sur l’acquisition du Groenland a provoqué un vif mouvement sur les marchés mondiaux. Après avoir écarté l’option militaire tout en réclamant l’ouverture immédiate de négociations, le président américain a finalement annoncé un accord trouvé avec l’OTAN et la levée de droits de douane visant plusieurs pays européens. Une séquence diplomatique inattendue qui interroge sur les motivations réelles de Washington, tandis que les investisseurs réagissent avec prudence : détente sur les taux américains, stabilité du dollar et maintien de l’or à des niveaux élevés. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 22 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Groenland

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1

L'offre BoursoBank