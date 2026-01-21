Après un début d’année prometteur, les marchés financiers sont rattrapés par une montée des tensions entre Washington et l’Europe autour du Groenland, ravivant la volatilité. Malgré des indicateurs économiques solides et des perspectives de bénéfices favorables, les investisseurs s’interrogent sur l’impact des taux américains, des risques géopolitiques et des réactions possibles de la Maison-Blanche en cas de correction. L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 21 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Groenland, Fed : Trump va-t-il encore faire dérailler les marchés financiers ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
