Mother Africa festival, retour sur la terre-mère

information fournie par France 24 05/12/2025 à 14:38

À l’occasion du festival international de musique urbaine "Mother Africa" qui aura lieu à Abidjan le 27 et 28 décembre prochain, rendez-vous avec Kimany (organisateur) Triangle des Bermudes et Dj Phaphane. Au programme : Asake, Triangle des Bermudes, Keblack, La Mano 1.9, Himra, Gims, Djelykaba Bintou, L2B, Espoir 2000, Fanny J...

