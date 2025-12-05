À l’occasion du festival international de musique urbaine "Mother Africa" qui aura lieu à Abidjan le 27 et 28 décembre prochain, rendez-vous avec Kimany (organisateur) Triangle des Bermudes et Dj Phaphane. Au programme : Asake, Triangle des Bermudes, Keblack, La Mano 1.9, Himra, Gims, Djelykaba Bintou, L2B, Espoir 2000, Fanny J...
Mother Africa festival, retour sur la terre-mère
