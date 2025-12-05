Les Folies Bergère accueillaient jeudi soir "La Nuit du bien commun", gala de charité cofondé par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin. Comme à chaque édition, des manifestants ont protesté contre cet événement, selon eux "lié à l'extrême droite".
Paris: des manifestants interpellent le gala de la "Nuit du bien commun"
