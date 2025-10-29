Après avoir accusé le Hamas d'une attaque ayant tué un de ses soldats, Israël a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des raids aériens sur la bande de Gaza, faisant au moins 104 morts, dont 46 enfants selon la Défense civile locale.
Gaza: des raids israéliens font au moins 104 morts dont 46 enfants
