information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/11/2025 à 14:00

Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 3 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les attentes de FO pour la conférence sur le travail et les retraites, la suspension partielle de la réforme des retraites, les débats autour de la retraite à points et de la capitalisation, les conséquences du vieillissement démographique sur notre système par répartition, ainsi que les mesures budgétaires à venir comme la hausse de la CSG sur le patrimoine ou l’abandon du gel des pensions et minima sociaux. Ecorama du 3 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com