Malgré les alertes sur une possible tempête financière, la dégradation de la note française ne semble pas provoquer de séisme. Faut-il en conclure que la réalité budgétaire n’est pas si critique ? François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes et fondateur de Fipeco livre son analyse dans l'émission Ecorama du 16 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la soutenabilité de la dette publique française et les limites de la Taxe Zucman.
François Ecalle : "Je préfère un impôt sur les successions et les donations des riches que sur leur fortune !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
