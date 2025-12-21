La police sud-africaine est mobilisée sur les lieux d'une fusillade près de Johannesburg. Des hommes armés ont ouvert le feu dans un bar, tuant neuf personnes et faisant dix blessés, selon les autorités, la seconde tuerie de ce genre dans le pays ce mois-ci. SONORE
Afrique du Sud: la police déployée après une fusillade meurtrière près de Johannesburg
