Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que ce n'est pas à Vladimir Poutine de décider de l'organisation des élections en Ukraine, après que le président russe a suggéré la veille que la Russie pourrait cesser ses frappes en profondeur le jour où un scrutin aurait lieu.
Zelensky dit que ce n'est pas à Poutine de décider de l'organisation des élections en Ukraine
