Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 16/01/2026 à 14:10

Focus sur Washington où le bras de fer entre Donald Trump et la Réserve fédérale atteint un niveau inédit. Après les insultes et les pressions, des poursuites judiciaires visent désormais Jerome Powell, qui a répliqué par une vidéo virale dénonçant les menaces du président. Cette escalade fragilise‑t‑elle l’indépendance de la Fed ? Peut‑elle mettre en danger la soutenabilité de la dette américaine ? Et si la stratégie de Trump provoquait l’effet inverse de celui recherché, en faisant grimper les taux longs ? Le prochain patron de la Fed sera‑t‑il sous tutelle politique ? Réponse avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 16 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com