Au programme de ce numéro 100 % cinéma : "Hurlevent" de la réalisatrice britannique Emerald Fennell. Cette nouvelle adaptation, volontairement modernisée du célèbre roman d’Emily Brontë, grand classique de la littérature britannique du 19ᵉ siècle, raconte une histoire d’amour dévorante interprétée par Margot Robbie et Jacob Elordi.
"Hurlevent" : Margot Robbie et Jacob Elordi dans une adaptation boursouflée du roman d'Emily Brontë
