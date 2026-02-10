Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi qu'il discuterait avec le président américain Donald Trump "avant tout" des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, lors d'un entretien prévu mercredi à Washington.
Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran
