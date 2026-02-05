Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 05/02/2026 à 16:55

Fondé en 2016, Rising Stone se présente comme un «créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature». La société est la première à s'introduire en Bourse en 2026, sur Euronext Growth.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, son fondateur et PDG Jean-Thomas Olano détaille le postionnement orginal de Rising Stone, les fondamentaux du secteur sur lequel l'entreprise évolue et il explique les raisons qui l'ont motivé à frapper à la porte des marchés.

L'opération se déroule de jusqu'au 17 février prochain pour un prix de l'action compris entre 53,45 et 58,30 euros. Celle-ci est par ailleurs éligible aux dispositifs PEA et PEA PME-ETI et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport cession.

Il est recommandé de lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement, et en particulier l'attention du public est attirée sur les facteurs de risque de l'émetteur. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

