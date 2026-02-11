information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/02/2026 à 14:05

Les géants de la tech contrôlent nos données, nos réseaux sociaux et une part croissante de l’information mondiale. Leur influence s’étend désormais jusqu’au cœur du jeu politique. Dans son livre "Nos nouveaux maîtres" (Albin Michel), co-écrit avec Raphaëlle Bacqué et Damien Leloup, Alexandre Piquard, journaliste au Monde, analyse l’ascension de ces dirigeants devenus des acteurs de pouvoir à part entière. À travers leur proximité avec Donald Trump, leurs ambitions économiques et idéologiques, ou encore leur emprise sur les infrastructures numériques, décryptage des ressorts d’un pouvoir inédit et les questions démocratiques qu’il soulève. Ecorama du 11 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com