Le porte-drapeau ukrainien aux Jeux olympiques, Vladislav Heraskevych, déclare qu'il portera en compétition un casque orné de photos d'athlètes tués lors du conflit avec la Russie, malgré l'interdiction du CIO.
JO: un athlète ukrainien persiste à vouloir porter un casque interdit
