Donald Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens, dont la France, tant que les États‑Unis ne seront pas autorisés à racheter le Groenland. Une pression commerciale inédite, qui interroge sur sa base juridique, sa crédibilité réelle et la capacité de l’Union européenne à répondre de manière unie. Entre bras de fer politique, marché unique et activation possible de l’instrument anti‑coercition, l’Europe doit décider si elle riposte et comment. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 19 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
