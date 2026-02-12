Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, et auteur de "L'éternel sursaut" (XO éditions) était l'invité de l'émission Ecorama du 12 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la remontée du chômage en France, les tensions sur l’emploi des jeunes et l’impact de l’IA sur le marché du travail.
Nicolas Bouzou : "L'Histoire nous a appris que la France commence toujours en retard mais termine en avance !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
