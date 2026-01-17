Au programme ce matin : LVMH , Riot Blockchain, Tesla , Thales , Ubisoft . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 16/01/2026
Valeurs associées
|609,200 EUR
|Euronext Paris
|-2,64%
|19,2400 USD
|NASDAQ
|+16,11%
|437,5000 USD
|NASDAQ
|-0,24%
|261,600 EUR
|Euronext Paris
|+2,55%
|6,890 EUR
|Euronext Paris
|+1,44%
