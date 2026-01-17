 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 16/01/2026

information fournie par Libertify 17/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : LVMH , Riot Blockchain, Tesla , Thales , Ubisoft . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LVMH
609,200 EUR Euronext Paris -2,64%
RIOT PLATFORMS
19,2400 USD NASDAQ +16,11%
TESLA
437,5000 USD NASDAQ -0,24%
THALES
261,600 EUR Euronext Paris +2,55%
UBISOFT
6,890 EUR Euronext Paris +1,44%

L'offre BoursoBank