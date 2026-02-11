Des chiens-robots vont prêter main-forte à la police mexicaine pendant la Coupe du monde de football, ont annoncé lundi les autorités de Guadalupe, une ville du nord-est abritant un des stades du Mondial-2026.
Mondial-2026: des chiens-robots embauchés par la police mexicaine
