Le Canada est "en deuil", a déclaré le Premier ministre Mark Carney mercredi, au lendemain de la tuerie dans l'ouest du pays qui a fait neuf morts dont sept dans un établissement d'enseignement secondaire.
Attaque meurtrière au Canada: le pays est "en deuil", dit Carney
