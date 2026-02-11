À la veille d’un sommet européen consacré à la compétitivité, Emmanuel Macron relance l’idée d’un emprunt commun pour financer les technologies stratégiques, dont l’intelligence artificielle. Une proposition qui intervient dans un contexte de forte pression internationale, mais qui divise toujours les 27. Si le chef de l’État juge indispensable d’accélérer l’investissement européen face aux États‑Unis et à la Chine, plusieurs partenaires restent réticents. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 11 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Macron a-t-il raison ou tort de demander des eurobonds pour investir dans l’IA ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
