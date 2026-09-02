Emmanuel et Brigitte Macron arrivent au British Museum avec le roi Charles III et la reine Camilla pour visiter en avant-première l'exposition de la tapisserie de Bayeux. IMAGES
Emmanuel Macron arrive à Londres pour inaugurer l'exposition de la tapisserie de Bayeux
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