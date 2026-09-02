A la fin du mois d'août, le nord-est de l'Algérie a été ravagé par les flammes. Depuis, le bilan humain des incendies suscite beaucoup d'interrogations, d'autant que celui communiqué par les autorités ne coïncide pas avec les images qui remontent du terrain.
Incendies en Algérie : un bilan contesté
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