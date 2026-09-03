En France, à un peu plus de sept mois de l'élection présidentielle, la favorite selon les sondage, Marine Le Pen, a choisi de lancer sa campagne présidentielle avec un sujet rassurant pour sa base électorale : le port du voile. C'est surtout un sujet ancien qui ne cesse de revenir sur la table.
Port du voile : 37 ans de débats politiques
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro