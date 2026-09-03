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Port du voile : 37 ans de débats politiques

information fournie par France 24 03/09/2026 à 00:30

En France, à un peu plus de sept mois de l'élection présidentielle, la favorite selon les sondage, Marine Le Pen, a choisi de lancer sa campagne présidentielle avec un sujet rassurant pour sa base électorale : le port du voile. C'est surtout un sujet ancien qui ne cesse de revenir sur la table.

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