Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avertit que le réchauffement climatique devrait dépasser le seuil critiques de 1,5°C dans les prochaines années, alors que les Nations unies publient mercredi un rapport selon lequel il va désormais falloir gérer ce "défi".
L'ONU alerte sur un réchauffement climatique supérieur à 1,5°C
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