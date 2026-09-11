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Faut-il croire Trump quand il promet un chèque de 5 000 dollars aux Américains ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 11/09/2026 à 14:00

Donald Trump promet un « dividende » de 5 000 $ si les républicains conservent le Congrès, une mesure qui rappelle les chèques distribués pendant la pandémie mais dont le coût dépasserait 1 350 milliards de dollars. Les Américains ont déjà vu des promesses similaires rester lettre morte, qu’il s’agisse des dividendes des droits de douane ou des chèques annoncés par Elon Musk. Entre faisabilité budgétaire, stratégie électorale et scepticisme des ménages, la proposition interroge sur sa crédibilité. Débat entre Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne et Edouard Tetreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. On va pas se fâcher du 11 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Donald Trump

Ecorama

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