Montés sur des chevaux de bois, les participants franchissent des haies et s’affrontent dans des épreuves telles que le dressage, le western trail et le saut d’obstacles lors du championnat d’Europe de "hobby horse", organisé à Prague, en République tchèque.
En République tchèque, une compétition européenne de "hobby horse"
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