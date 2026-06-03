A la Une de la presse, ce mercredi 3 juin, l’alerte de l’ONU, qui redoute un retour d’El Nino dans les mois à venir. L’inquiétude grandissante face aux atermoiements de Donald Trump vis-à-vis de l’Iran, et à l’amateurisme de sa diplomatie. La colère de l’opposition algérienne face à un régime qui cadenasse chaque jour un peu plus le pays. Les députés français face à un scandale sanitaire passé, et un autre peut-être en cours. Et la «fashion battle» entre footballeurs français et anglais.
En Algérie, le harcèlement judiciaire des opposants
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