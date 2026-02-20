 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand circuits courts et transformation à la ferme rendent le métier de paysan attractif

information fournie par AFP Video 20/02/2026 à 20:18

"On peut vivre du métier de paysan, en vivre correctement, avoir un temps de travail qui est limité pour pouvoir vivre d'autres choses à côté," clame Fabien Pommier, éleveur bovin qui savoure ses six semaines de congés grâce à sa ferme pensée pour répondre aux besoins de la restauration collective à Riec-sur-Bélon (Finistère).

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Affaire Epstein: l'ex-prince Andrew arrêté

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique ?

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew en garde à vue, un choc pour la monarchie britannique

information fournie par AFP 19 févr.
7
5

Le futur des gazaouis décidés sans eux ?

information fournie par France 24 19 févr.
6

18 supporters sénégalais condamnés entre trois mois et un an de prison au Maroc

information fournie par France 24 19 févr.
7

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
8

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
1

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
2

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
3

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
4

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
5

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
6

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
7

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
8

Sophie Adenot à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP 15 févr.
1

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
2

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
3

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
4

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
5

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
6

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
7

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
8

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank