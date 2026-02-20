"On peut vivre du métier de paysan, en vivre correctement, avoir un temps de travail qui est limité pour pouvoir vivre d'autres choses à côté," clame Fabien Pommier, éleveur bovin qui savoure ses six semaines de congés grâce à sa ferme pensée pour répondre aux besoins de la restauration collective à Riec-sur-Bélon (Finistère).
Quand circuits courts et transformation à la ferme rendent le métier de paysan attractif
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro