Depuis le lynchage du militant identitaire Quentin Deranque, c'est la bataille des chiffres qui se mène dans l'arène politique. La violence d'extrême droite est "dérisoire" par rapport à celle de l'extrême gauche selon l'eurodéputée Marion Maréchal. C'est faux. Panorama des statistiques sur la violence politique dans Info Intox avec Jules BOITEAU.
La violence d'extrême droite est-elle "dérisoire" comme l'affirme Marion Maréchal ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro