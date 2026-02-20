Des proches de prisonniers politiques, qui campaient depuis plusieurs jours à côté du centre de détention de la Zone 7 à Caracas, réagissent à l’approbation de la loi d’amnistie par l’Assemblée nationale vénézuélienne. IMAGES
Venezuela: des proches de prisonniers politiques réagissent à l’adoption de la loi d’amnistie
