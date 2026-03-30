Économistes VS marchés financiers : qui aura raison cette année ?

Entre économistes, gouverneurs de la Fed et investisseurs, les anticipations de politique monétaire divergent fortement. Baisse, statu quo ou nouvelle hausse des taux directeurs : l’incertitude domine alors que l’inflation reste sous surveillance et que le conflit au Moyen-Orient pèse sur les prix de l’énergie. Décryptage des scénarios possibles et leurs conséquences pour les marchés avec Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 30 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.