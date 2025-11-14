Cette semaine a été marquée par le terrible anniversaire des attaques du 13 novembre 2015. Ce soir-là, trois commandos terroristes ont semé la mort à Paris et dans sa périphérie, tuant 132 personnes et faisant des centaines de blessés. Dix ans plus tard, un policier et un gendarme de La Réunion, en service cette nuit-là, ont accepté de partager leur témoignage.
Dix ans des attentats de Paris : un policier et un gendarme réunionnais témoignent
