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Dette, fonds souverain, retraites, ISF : le programme économique de Dominique de Villepin est-il de droite ?

information fournie par Ecorama 23/06/2026 à 14:00

Dominique de Villepin a présenté les contours de son programme économique, entre trajectoire de réduction du déficit, création d’un fonds souverain de 100 milliards d’euros, fiscalité des plus fortunés, retraites et taxe carbone. Ces propositions dessinent-elles une véritable stratégie économique ou restent-elles encore trop imprécises ? L’analyse de Marc Vignaud, journaliste à l’Opinion. Ecorama du 23 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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