Des secouristes examinent les dégâts causés par l'explosion d'une bombe placée dans un minibus de transport public à Jaramana, une ville près de Damas majoritairement druze et chrétiennes. L'explosion a fait deux morts et 13 blessés, selon l'agence de presse Sana, citant le ministère syrien de la Santé. IMAGES
Syrie: intervention des secours après une explosion près de Damas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro