Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, fer de lance des voix s'élevant en Occident contre la guerre, rassemble à Barcelone des dirigeants de gauche, avec l'idée de promouvoir une réponse commune face à la montée d'une "vague réactionnaire" dans le monde. Parmi les principaux invités de ce sommet, qui se déroule le même jour qu'un rassemblement de responsables européens d'extrême droite à Milan, figurent le président brésilien Lula, les chefs d'Etat sud-africain, colombien, uruguayen et irlandais. IMAGES
Espagne: Sánchez accueille des dirigeants de gauche dans un front antiréactionnaire
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