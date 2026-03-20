Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, en visite en Israël, appelle Téhéran à des "concessions majeures", au 21e jour de la guerre israélo-américaine contre la République islamique.
De Tel-Aviv, le chef de la diplomatie française appelle Téhéran à "des concessions majeures"
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