Des dirigeants internationaux de gauche, Pedro Sanchez en tête, se sont réunis samedi à Barcelone, en Espagne, lors du forum dit "En défense de la démocratie", le même jour qu'une réunion de l'extrême droite européenne à Milan.
Sommet de la gauche en Espagne: Sánchez dénonce la "banalisation du recours à la force"
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