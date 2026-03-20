Images des forces de sécurité sur les lieux de l'impact de débris de missile ou d'intercepteur dans la Vieille Ville de Jérusalem, après une alerte aux missiles iraniens. IMAGES
Missiles iraniens: impact dans la Vieille ville de Jérusalem
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