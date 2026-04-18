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Nathalie Baye emportée par une maladie neurodégénérative à 77 ans
information fournie par AFP 18/04/2026 à 20:06

L'actrice française Nathalie Baye, le 19 mai 2016 à Cannes ( AFP / LOIC VENANCE )

L'actrice française Nathalie Baye, le 19 mai 2016 à Cannes ( AFP / LOIC VENANCE )

Les hommages du monde du cinéma se sont multipliés samedi à l'annonce de la mort de Nathalie Baye, actrice exigeante et populaire du grand écran français, ex-compagne de Johnny Hallyday et mère de leur fille, l'actrice Laura Smet, décédée à 77 ans des suites d'une maladie neurodégénérative.

Cette star très discrète, qui a joué dans des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, est morte "vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy", a annoncé à l'AFP sa famille, dont Laura Smet.

Cette maladie neurodégénérative se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

"De Truffaut à Godard, de Daniel Vigne à Spielberg, Nathalie a été l'actrice française type, la bonne copine. Comédienne aimée de tous, elle jouait, elle vivait", a réagi auprès de l'AFP Gilles Jacob, l'ancien président du festival de Cannes.

Nathalie Baye reçoit le César de la meilleure actrice pour "Le petit lieutenant", le 25 février 2006 à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

Nathalie Baye reçoit le César de la meilleure actrice pour "Le petit lieutenant", le 25 février 2006 à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Nathalie, tu emportes avec toi nos fous rires et les tendres souvenirs de nos débuts", l'a interpellée l'acteur Richard Berry sur Instagram quand Xavier Dolan a évoqué ses "conversations montréalaises en salle de montage" avec Nathalie Baye et l'a saluée avec quelques vers de Victor Hugo.

La ministre de la Culture Catherine Pégard a déploré auprès de l'AFP la disparition d'une "immense actrice".

- Avec DiCaprio -

"Nous aimions tant Nathalie Baye. (...) Une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi", a salué le président Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Le réalisateur canadien Xavier Dolan et l’actrice française Nathalie Baye après la projection du film "Juste la fin du monde" lors du 69e Festival de Cannes, le 19 mai 2016 ( AFP / Valery HACHE )

Le réalisateur canadien Xavier Dolan et l’actrice française Nathalie Baye après la projection du film "Juste la fin du monde" lors du 69e Festival de Cannes, le 19 mai 2016 ( AFP / Valery HACHE )

Audacieuse, Nathalie Baye avait su casser son image classique et sage pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie. De François Truffaut ("La Nuit américaine"...) à Xavier Dolan ("Juste la fin du monde") en passant par Bertrand Blier ("Notre histoire"), Tonie Marshall ("Vénus Beauté") et Claude Chabrol ("La Fleur du mal").

Elle a fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans "Arrête-moi si tu peux" de Steven Spielberg.

Née le 6 juillet 1948 à Mainneville (Eure), Nathalie Baye, fille d'artistes-peintres bohèmes, a grandi à Paris puis Menton. Ayant arrêté l'école tôt, elle a fait ses premières armes au théâtre avant de rencontrer François Truffaut.

Le réalisateur lui offre un premier grand rôle au cinéma, en 1973, dans "La Nuit Américaine". La notoriété de Nathalie Baye explose en 1980 avec le film "Sauve qui peut (la vie)", de Jean-Luc Godard.

- Quatre César -

Sandrine Kiberlain s'est souvenue de sa voix, "ce timbre qui a marqué mon adolescence et ma vie". Le producteur Dominique Besnehard, son agent un temps, a rappelé sur RTL que "les femmes l'adoraient et les hommes la respectaient".

Ancienne compagne de la rockstar Johnny Hallyday, la comédienne française, qui avait réussi le tour de force d'être aimée des cinéphiles comme du grand public, a été multirécompensée aux César (deux fois pour un rôle principal, deux fois pour un second rôle), raflant notamment la statuette trois années de suite de 1981 à 1983, puis de nouveau en 2006 pour "Le petit lieutenant". Sans oublier la Coupe Volpi à la Mostra de Venise pour "Une liaison pornographique" en 1999.

L'actrice française Nathalie Baye participe à l'émission "Le Divan", le 26 avril 1988 à Paris ( AFP / Georges BENDRIHEM )

L'actrice française Nathalie Baye participe à l'émission "Le Divan", le 26 avril 1988 à Paris ( AFP / Georges BENDRIHEM )

Elle a aussi partagé la vie d'un autre écorché vif, l'acteur Philippe Léotard, de Pierre Lescure et de l'homme politique Jean-Louis Borloo.

Vers la fin de cette riche et très éclectique carrière comptant près d'une centaine de films, ses apparitions étaient plus rares.

Nathalie Baye avait annulé sa présence à un événement caritatif en juillet dernier, les "Journées de la rose", dont elle était une ambassadrice.

L'actrice française Nathalie Baye, le 26 mai 2006 à Cannes ( AFP / PASCAL GUYOT )

L'actrice française Nathalie Baye, le 26 mai 2006 à Cannes ( AFP / PASCAL GUYOT )

David Hallyday, le demi-frère de Laura, a immédiatement eu une pensée pour elle: "C'est pas possible… Laura je t'aime", accompagné d'un portrait de l'actrice aux yeux clairs.

Engagée, membre du Comité d'honneur de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, Nathalie Baye avait signé en 2023 le manifeste de 109 personnalités pour appeler Emmanuel Macron à faire évoluer la loi sur la fin de vie.

La même année, cette femme très attachée à sa liberté de ton avait signé un autre texte plus controversé, une tribune de soutien à Gérard Depardieu, mis en examen notamment pour viols depuis 2020, un acteur avec qui elle a partagé l'affiche, notamment dans "Le Retour de Martin Guerre", de Daniel Vigne.

France 3 lui rendra hommage en diffusant lundi soir "Vénus beauté (Institut)" et Arte, "La-Baule-Les-Pins".

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