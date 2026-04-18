Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi soir qu'il maintiendra le blocus américain sur les ports iraniens si aucun accord de paix n'est conclu avec Téhéran, ajoutant qu'il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu après son expiration mercredi.
Le blocus des ports iraniens va continuer si un accord n'est pas conclu prévient Trump
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